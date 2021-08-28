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بعد لقطات مصورة.. أمريكا تكشف سر "مذبحة كابل": هذا ما فعلته "طالبان"

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بعد لقطات مصورة.. أمريكا تكشف سر "مذبحة كابل": هذا ما فعلته "طالبان" بعد لقطات مصورة.. أمريكا تكشف سر "مذبحة كابل": هذا ما فعلته "طالبان"
أسفرت عن سقوط 170 قتيلًا بينهم 13 جنديًّا أمريكيًّا.. الأسوأ منذ 10 أعوام

بعد لقطات مصورة.. أمريكا تكشف سر

كشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس الجمعة، أن حركة طالبان أطلقت سراح آلاف السجناء من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، قبل أيام معدودة من الهجوم الدامي الذي ضرب مطار كابل، وتبناه داعش.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، في إحاطة صحفية، الجمعة: إن الآلاف من عناصر تنظيم "داعش خراسان" فرّوا من سجن باغرام شمالي كابل.

وأظهرت لقطات مصورة، جرى تداولها على الإنترنت، عناصر طالبان وهم يفرجون عن سجناء في باغرام في 15 أغسطس الجاري.

ولم يستبعد "كيربي" تورط حركة طالبان في الهجوم الذي وقع، الخميس الماضي، رغم وجود عداوة معلنة بين الحركة وداعش.

وكان سجن باغرام الموجود ضمن قاعدة جوية ضخمة، ويعمل تحت إشراف القوات الأميركية التي انسحبت منها في 2 يوليو الماضي، وترك أمر الإشراف على القاعدة للقوات الأفغانية التي كانت أكثر عددًا من نظيرتها الأميركية.

وحدّد الخبراء العسكريون الانسحاب المفاجئ للقوات الأميركية من باغرام باعتباره اللحظة التي تخلّت فيها الولايات المتحدة عن أفغانستان، خاصة أن واشنطن لم تبلغ كابل بموعد الانسحاب من القاعدة.

ويخشى أن يمنح الإفراج الواسع النطاق عن عناصر داعش في أفغانستان، دفعة للتنظيم الإرهابي الذي تعرض لنكسات ضخمة في السنوات الماضية، جراء الضربات الأميركية والمعارك مع طالبان.

وكان تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، المعروف باسم "ولاية خراسان"، قد تبنّى الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا خارج مطار كابل.

وأسفر الهجوم عن سقوط أكثر من 170 قتيلًا، من بينهم 13 جنديًّا أميركيًّا، في أسوأ هجوم تتعرّض له القوات الأميركية في أفغانستان منذ عام 2011.

وسقط في الهجوم المزدوج أيضًا 28 من مقاتلي حركة طالبان الذين كانوا في المكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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