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إصابة 6 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

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إصابة 6 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف إصابة 6 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

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أصيب 6 من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال، اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة منزلية فاسدة، بقرية طما فيوم التابعة لمركز اهناسيا غرب محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد بوصول 6 من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال إلى مستشفى بنى سويف التخصصي مصابين باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة منزلية فاسدة، داخل منزلهم قرية طما فيوم التابعة لمركز اهناسيا.

وبالكشف الظاهري على المصابين بعد نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي تبين أن وهم «علاء.م.ع» 31 سنة، و«نجاه.ج.ح» 55 سنة، و«رشا.ع.ت 25 سنة، و3 أطفال وهم»جني.ع.م«، و»فرحة ع.م«7 سنوات، و»ريتاج.ع.م«3 سنوات.

وقام الأطباء بعمل غسيل معدة، واخذ عينات ووضعهم تحت العلاج والملاحظة بقسمي الباطنة والأطفال وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.

المصرى اليوم

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