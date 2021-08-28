حالة الطقس اليوم وغدًا .. ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 45 درجة ببعض المناطق

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يستمر ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدًا خلال الموجة الحارة التى بدأت الجمعة وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تنكسر يوم الإثنين على أغلب المناطق.

وتستمر درجة الحرارة العظمى فى القاهرة والإسكندرية على نفس معدلاتها أمس خلال طقس اليوم وغدًا فى أغلب المناطق.

ويستمر نشاط الرياح أغلب أنحاء المدن المصرية، خلال حالة الطقس اليوم وغدًا وحتى نهاية الأسبوع، كما يستمر تكون الشبورة المائية فى الصباح على الطرق المؤدية للقاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة اليوم وغدًا إلي 45 درجة، وتنكسر على أغلب الأنحاء إعتبارًا من يوم الإثنين على أغلب الأنحاء.

يسود طقس شديد الحرارة رطبا على القاهرة الكبري جنوب سيناء والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، ويكون مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس معتدل الحرارة رطبا في القاهرة وباقي أنحاء مصر.

تتراوح درجات الحرراة خلال حالة الطقس اليوم للعظمي فى مصر بين 45 درجة فى أسوان وإدفو بصعيد مصر، و31 درجة وتكون فى مطروح.

يتراوح ارتفاع الأمواج فى حالة البحر المتوسط بين متر ونصف ومترين، والرياح شمالية غربية، وحالته معتدلة، بينما تتراوح فى البحر الأحمر بين متر ونصف ومترين، وحالته من معتدلة لمضطربة، واتجاه الرياح شمالي غربي.

ويستمر نشاط الرياح فى القاهرة الكبري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، واتجاه الرياح اليوم فى مصر شمالية غربية، وتتراوح سرعتها بين 14 و16عقدة.

تكون درجات الرطوبة النسبية المتوقعة اليوم للعظمي والصغري في شمال الصعيد 40-25، وفى جنوب الصعيد 30-15، وفي السواحل الشمالية 90-40، وفي القاهرة الكبري 86-30 درجة.

درجات الحرارة اليوم فى مصر

يتوقع أن تكون درجات الحرراة مثل الأمس فى القاهرة والإسكندرية، وتكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم مستقرة للعظمي والصغري عند 37-26 درجة والمحسوسة 39 درجة، وكما تكون مستقرة أيضًا فى الإسكندرية عند 32-25 وترتفع درجة الحرارة المحسوسة إلي 35 درجة.

وتكون درجات الحرارة في أسوان 45-28، قنا 43-26، إدفو 45-27، الوادي الجديد 42-23، أسيوط 38-23، المنيا 38-24، الفيوم 37-25، الأقصر 44-27، سيوة 37-22، حلايب 36-26، بني سويف 37-24، أبوسمبل 43-25، سوهاج 40-24، شلاتين 40-27 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في السويس 36-25، الإسماعيلية 37-24، المنصورة 36-25، بورسعيد 33-25، دمياط 33-25، دمنهور 34-26، الغردقة 39-28 شبين الكوم 37-26، السلوم 32-24، العريش 33-25، طنطا 36-26، بلطيم 33-24، طابا 37-25، الطور 37-27، رفح 33-24، شرم الشيخ 40-29، مطروح 31-21 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلي 45 درجة ببعض المناطق

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد

تستمردرجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا مثل السائدة اليوم للعظمي والمحسوسة، ويكون الطقس شديد الحرارة رطبا على القاهرة وأغلب الأنحاء، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة غدًا الأحد المتوقعة فى جنوب الصعيد 45-46، وفي شمال الصعيد 39-41، وتكون فى السواحل الشمالية 32-35، بينما تكون فى القاهرة والوجه البحري 37 للعظمي و39 للمحسوسة.

توقعات درجات الحرارة وحالة الطقس خلال هذا الأسبوع

تنكسر درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الإثنين على معظم الأنحاء، بينما تستمر مرتفعة يوم الإثنين فى جنوب الصعيد، وتنكر من الثلاثاء، وتصل درجة الحرارة المحسوسة غدًا والإثنين فى جنوب الصعيد إلي 46 درجة، وتكون أحوال الطقس خلال الأسبوع شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء، وتكون درجات الحرارة العظمي والمحسوسة من الاثنين إلي الخميس 36-38 درجة.

ويتوقع أن تكون في جنوب الصعيد الإثنين إلى 45-46، وتنخفض الثلاثاء والأربعاء والخميس إلى 44-45 درجة، وفي شمال الصعيد تكون الإثنين والخميس 39-41، وتنخفض الثلاثاء والأربعاء إلي 38-40 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية من الإثنين إلى الخميس 30-33 درجة، وتكون في جنوب سيناء من الإثنين للخميس 39-42 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلي 45 درجة ببعض المناطق

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