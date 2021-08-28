مراكز الشباب بكفر الشيخ تشارك في مبادرة 7 الصبح

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شهدت عدد من ملاعب مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، مبادرة «7 الصبح» برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وذلك لممارسة ألعاب الكاراتيه كرة القدم، تمرينات لياقة بدنية وغيرها من الألعاب الرياضية ذات الأثر الكبير على رفع المناعة، يأتي ذلك في إطار المبادرة التي تنفذها وزارة الشباب على مستوى الجمهورية من الملاعب المفتوحة وصالات الألعاب.

قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن مراكز شباب المحافظة تشارك بالمبادرة بالرياضة الصباحية لتقديم مفهوم جديد للرياضة أسلوب حياة تحت شعار: «العب رياضتك وزود مناعتك»، مشيرا إلى أنه تتم ممارسة جميع الألعاب الرياضية من لياقة بدنية، كرة قدم، كاراتيه وتنس طاولة والأنشطة الأخرى الثقافية والفنية داخل المراكز والملاعب، وذلك وفق الخطة الموضوعة مساهمة من مؤسسة الشباب والرياضة في شغل أوقات فراغ أبنائنا في فترة الإجازات الصيفية وبناء جيل سليم بدنيا وفكريا، مضيفاً أن أعضاء مراكز الشباب يمكنهم جميعا المشاركة من خلال التواصل مع مشرف النشاط بأقرب مركز شباب .

فيما أوضح عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، أن المبادرة تشهد إضافة جديدة وهى تواجد مدرب رياضي وأخصائي تغذية على زووم لأداء التدريبات الرياضية السليمة كذلك وضع حمية غذائية متوازنة للمشاركين عبر زووم المبادرة.

ونفذت المبادرة مراكز شباب سيدي غازي «أبومنيسي، دقميرة، زهران، سيدي غازي،ـ الحلافي الكبرى، المرابعين، كذا مراكز شباب الحامول» الحلافي الصغرى، شرق البنوان، تعاون ثان، الثمانين،المجاز الشرقي، غرب تيرة، الإيمان ،القليعة، أبوشوتية، السحايت، كوم الحجر، العمرانية،6 الطرفاية، 64 الشرفاء، الحلمية، المجاز الغربي ، يتابع التنفيذ الادارة العامة للشباب بإشراف صبحى عبدالعزيز، مدير الإدارة ، وفوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة التنفيذ عبدالفتاح الوكيل، منسق المبادرة بالمحافظة، ورشا محيى الدين، مدير إدارة العلاقات العامة، وشريف السواق ، مسؤول الربط الالكتروني، ومتابعة تنفيذ مصطفى عامر، مدير إدارة سيدي غازي، ومجدى التهامى، مدير إدارة الحامول، وعبدالفتاح العبد، مسؤول الربط بإدارة شباب سيدى غازي، محمد الميمي، مسؤول الربط بإدارة شباب الحامول.