حملات للنظافة وتعقيم المساجد والتصدي التعديات بمدينة دسوق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مجلس مدينة دسوق حملات للنظافة والتجميل، ورفع كفاءة الإنارة ،وتعقيم وتطهير المساجد، والتصدى لمخالفات البناء، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزه التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع السيد عبدالستار رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع قسم الكهرباء، رفع كفاءة الإنارة العامة والتوابع والمقابر وشد الفرد الخامس بعزبة الإبراهيمية وإجراء الصيانة الدورية لإنارة جميع المقابر بالتوابع.

كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة ليلا الوردية الثالثة بشوارع المدينة، وبحي جنوب وحى شمال، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة والحفاظ على مستوى النظافة.

كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع إدارة الأوقاف تعقيم ونظافة المساجد بنطاق مركز ومدينة دسوق وتطهيرها وتعقيمها،حفاظا على النفس البشرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة المصلين مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا،وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، التصدي لمخالفة ببناء بلوك ابيض على ارض،فضاء،داخل الكتلة السكنية خارج الحيز العمرانى بمساحة 120 متر تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.