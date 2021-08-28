أحمد حاتم: «تناول علاقة الأب بابنته» جذبني لمسلسل ليه لأ 2

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كشف الفنان أحمد حاتم، سبب مشاركته في مسلسل ليه لأ 2، الذي حقق نجاحاً كبيرا منذ طرحه، عبر منصة شاهد.

وقال أحمد حاتم خلال ندوة تكريم أبطال مسلسل ليه لأ 2 ، بالمركز الكاثوليكي للسينما، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بحضور أبطال العمل: «تناول علاقة الأب بابنته أكثر ما جذبني للمسلسل».

وحضر الندوة عدد من أبطال مسلسل ليه لأ الجزء الثاني منهم الفنان مراد مكرم، والفنانة سارة عبدالرحمن ويارا جبران والطفلة مني احمد زاهر، والفنان أحمد حاتم ووالفنانة منة شلبي، والطفلة منى زاهر والطفل سليم مصطفى.

واعتذرت المؤلفة مريم نعوم عن حضور الندوة لمرضها واعتذرت المخرجة مريم أبو عوف لسفرها خارج مصر.

شارك في مسلسل ليه لأ 2، العديد من النجوم أبرزهم منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبوعوف، سارة عبدالرحمن، دنيا ماهر، فراس سعيد، الطفل سليم مصطفى، والطفلة منى أحمد زاهر، والمسلسل قصة مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم، ومن إخراج مريم أبوعوف.

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