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موعد مباراة وأنجولا في تصفيات 2022 بقطر .. والقنوات الناقلة

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موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر .. والقنوات الناقلة موعد مباراة وأنجولا في تصفيات 2022 بقطر .. والقنوات الناقلة

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منتخب الأول يخوض لقاء هام ومرتقب أمام نظيره أنجولا الأربعاء 1- 9 -2021 على أرض ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس ضمن منافسات تصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

منتخب مصر الأول يخوض لقاء هام ومرتقب أمام نظيره أنجولا الأربعاء 1- 9 -2021 على أرض ملعب ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022، ويقام اللقاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

قناة بين سبورتس القطرية تتملك حصريا إذاعة مباراة مصر وإنجولا، وقنوات بين إن سبورتس تنقل مباريات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

«كاف» حدد ٥- 9- 2021، موعدا لمباراة مصر والجابون في الجولة الثانية. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابون.

المصرى اليوم

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