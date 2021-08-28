أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي يرتدي قميص الأهلي (صور)

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حازم الحديدي، وكيل أعمال أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني وفريق اتحاد جدة السعودي، أثار جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية عقب نشر صورة للمدافع المصري بقيمص النادي الأهلي. وعلق الحديدي على الصورة الذي نشرها على موقع الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «مبروك ياصحبي».

وقاد المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، فريق الاتحاد لتحقيق فوزا غاليا على مضيفه الفيصلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب «مدينة المجمعة الرياضية»، في الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان «الدوري السعودي للمحترفين» للموسم الحالي 2021-2022.

جاءت أهداف المباراة الثلاث في الشوط الأول، حيث أحرز أحمد حجازي هدف الاتحاد الأول في المباراة من ضربة رأس رائعة في الدقيقة الثالثة، إثر متابعته للركلة الركنية. ويعد هدف أحمد حجازي هو الثاني له على التوالي مع الاتحاد، بعد أن سجل هدفا في مرمى الرائد في الجولة الماضية، باللقاء الذي انتهى بفوز الاتحاد بثلاثية.

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع حسام حسن، مهاجم سموحة لمدة خمس سنوات قادمة، وأضاف أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع نادي سموحة، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين. وسوف ينضم حسام حسن لتدريبات الأهلي وفقا لرؤية الجهاز الفني خلال الأيام القليلة المقبلة.