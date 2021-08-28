★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني، لاعب وسط المنتخب الوطني وفريق الأرسنال الإنجليزي، وجها رسالة قوية إلى حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عقب إزمة منعهما من التواجد خلال مباراة إنجولا المقرر إقامتها الأسبوع المقبل.

حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، قال: محمد صلاح ومحمد النني حريصان جدا على التواجد بين صفوف المنتخب الوطني، فأنا تحدثت إليهما، وهما أكدا لي أنهم يآملون في حل مشكلة حضورهما لصفوف المنتخب الوطني لخوض مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وأضاف البدري خلال تصريحاته الصحفية لشبكة سكاي سبورتس البريطانية مساء أمس، حتى الآن لا توجد أخبار جديدة بشأن اللاعبين، محمد صلاح، ومحمد النني، ولكن لدينا آمل في حل الأزمة وانضمامها لصفوف المنتخب الوطني خلال مباراتنا الأولى في تصفيات كأس العالم.

وجه حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة قوية إلى الحكومة البريطانية. وقال: التأهل لكأس العالم بقطر 2022 مهم جدا بالنسبة لنا، يمكنهم ضمان مشاركة صلاح والنني وعودتهم مباشرة لفرقهم دون حجر صحي، أنا متأكد من أنه يمكننا إيجاد حل يكون مرضياً للجميع.