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«زي النهارده» طلاق ديانا من الأمير تشارلز 28 أغسطس 1996

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«زي النهارده» طلاق ديانا من الأمير تشارلز 28 أغسطس 1996 «زي النهارده» طلاق ديانا من الأمير تشارلز 28 أغسطس 1996

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تنتمى ديانا سبنسر لأسرة أرستقراطية ونبيلة، وهى مولودة في أول يوليو 1961 في قصر بارك هاوس في جنوب إنجلترا، وعندما بلغت الثامنة عشرة اشترى لها والدها شقة فخمة في ضاحية كنجستون الراقية أقامت فيها مع اثنتين من صديقاتها المقربات، وقررت العمل كمربية وكمعلمة في حضانة للأطفال .وفى هذه الفترة كان الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى، قد بلغ الخامسة والثلاثين من العمر، وبات لزاما على القصر الملكى التفكير في زوجة تليق بولى العهد، وقامت الملكة الأم بتدبير لقاءات تجمع الأمير بفتيات المجتمع المخملى في بريطانيا، وشاءت الأقدار أن يلتقى ولى العهد بـ«ديانا» خلال رحلة صيد في 1979، وأعرب عن إعجابه بها، وعبرت الملكة الأم عن إعجابها بـ«ديانا» ثم أعلن القصر الملكى عن خطبة الأمير تشارلز لـ«ديانا» في 24 فبراير 1981 وفى نهاية يوليو من نفس العام أقيم حفل الزفاف الأسطورى الذي تابعه أكثر من 750 مليون مشاهد حول العالم، وأثمر الزواج طفلين هما الأمير وليام والأمير هنرى، لكن لم يكن زواج ديانا من الأمير تشارلز موفقا، بسبب علاقته بـ«كاميلا باركر باولز». وقد أصابت خيانة تشارلز ديانا بالحزن الشديد والاكتئاب، وانتشرت شائعات سربتها الصحافة حول فشل زواجها، ولم يأبه الأمير تشارلز بتوسلات الأميرة ديانا من أجل إنقاذ زواجهما فنشرت سيرتها كاملة في كتاب حقق نسبة عالية من المبيعات في بريطانيا وخارجها، وتعاطف البريطانيون معها، ولم يغفر لها القصر الملكى تمردها على العادات والتقاليد، وأصرت الملكة إليزابيث الثانية على إتمام إجراءات الطلاق، الذي وقع فعلياً «زي النهارده»فى 28 أغسطس 1996.

المصرى اليوم

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