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كان محمد نجيب أول رئيس لمصر بعدما صارت جمهورية وهو مولود في الخرطوم بالسودان في 7 يوليو 1902 وفق ما ورد في مذكراته كان أبوه مصريا وأمه سودانيةواسمه كاملامحمد نجيب يوسف قطب القشلان بدأ والده يوسف نجيب حياته مزارعا بقريته النحارية مركزكفرالزيات بمحافظة الغربية ثم التحق بالمدرسة الحربية، تلقى نجيب تعليمه الأول بالكتاب وأتم تعليمه الابتدائى متنقلا بين السودان ومصر ثم التحق بكلية جوردون عام 1913 والتحق بعدها بالكلية الحربية في مصر في 1917 وتخرج فيها بعد عام وسافر للسودان في فبراير 1918 والتحق بالكتيبة المصرية التي كان يعمل بها والده ثم انتقل للقاهرة عام 1921.

دخل نجيب مدرسة البوليس وعندما تخرج خدم في أقسام عابدين ومصرالقديمة وبولاق وحلوان ثم انتقل للحرس الملكى في أبريل 1923 كما التحق بكلية الحقوق ورقى إلى رتبة اليوزباشى (نقيب) في ديسمبر 1931 وظل يترقى حتى صار أميرالاى (عميد) عام 1948. شارك نجيب في حرب فلسطين عام 1948 وجرح 3 مرات وعقب عودته من فلسطين عين قائدا لمدرسة الضباط العظام مرة أخرى عام 1949 ، وعين في العام نفسه مديرا لسلاح الحدود ثم رقى لرتبة اللواء في ديسمبر 1950، ثم مديراً لسلاح المشاة.

انتخب نجيب رئيسا لمجلس إدارة نادى الضباط في 1 يناير 1952 بأغلبية الأصوات وأمر الملك فاروق بحل المجلس. اختاره الضباط الأحرار قائدا لثورة 23 يوليو وشكل أول وزارة بعد استقالة على ماهر باشا عام 1952، وتولى رئاسة الجمهورية عام 1953. إلى أن أقيل من جميع مناصبه في 14 نوفمبر 1954 وكانت الخلافات قد تزايدت بين نجيب والضباط الأحرار فقدم استقالته في فبراير 1954 وأصدرمجلس القيادة بيانا بإقالته واندلعت المظاهرات المؤيدة له وتداركا للموقف أصدر مجلس القيادة بيانا في 27 فبراير 1954 أعلن فيه عودته رئيسا للجمهورية إلى أن وقعت أزمة«مارس» التي كانت أكثر عمقا وانتهت لصالح الضباط وإعفائه من منصبه وحددت إقامته لأكثر من 25 عاما في فيلا زينب الوكيل (زوجة النحاس باشا) بالمرج إلى أن أطلق السادات سراحه عام 1974، وفى أبريل 1983 أمر الرئيس مبارك بتخصيص مسكن له بمنطقة قصر القبة إلى أن توفى «زي النهارده»فى 28 أغسطس 1984 بمستشفى المعادى العسكرى وشيع جثمانه في جنازة عسكرية مهيبة تقدمها الرئيس مبارك.