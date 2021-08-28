«زي النهارده» عبدالله جول رئيسا لتركيا 28 أغسطس 2007

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عبدالله جول خبير اقتصادى وسياسى ناجح وهو مولود في 29 أكتوبر 1950 في محافظة قيصرية لعائلة متواضعة وتخرج في كلية الاقتصاد بجامعة إسطنبول عام 1972 وحصل على الماجستير ثم الدكتوراة في 1978 من بريطانيا في تطور العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعالم الإسلامى، وعُيّن مدرسا في جامعة سقاريا في تركيا ثم عمل في بنك التنمية الإسلامى في جدة بين 1983 و1991 وحصل على درجة أستاذ مساعد في الاقتصاد الدولى وبدأ نشاطه السياسى مبكرا حين كان في التاسعة عشرة من عمره حين انتخب في 1969 عضوا بحزب الرفاه الذي كان يتزعمه أربكان عن محافظة قيصرية، وفى 1993 أصبح جول مسؤولا عن العلاقات الدولية لحزب الرفاه وبين عامى 1996 و1997 عيّنه أربكان وزيرا للدولة للشؤون الخارجية بما فيها ملف قبرص الشائك ثم انضم عقب حظر حزب الرفاه لحزب الفضيلة عام 1998، وبعد حل حزب الفضيلة في عام 2001 أسس مع رفيق دربه رجب طيب أردوجان حزب العدالة والتنمية، ولأن أردوجان كان ممنوعا من ممارسة النشاط السياسى فقد تولى جول رئاسة الوزراء في نوفمبر 2002 عقب فوزحزبه بالانتخابات التشريعية،وبقى جول في منصبه أربعة أشهر رفع خلالها الحظرالسياسى عن أردوجان وتنازل عن رئاسة الوزراء لصالحه وتولى هو وزارة الخارجية ومنصب نائب رئيس الوزراء، وفى أبريل 2007 اختاره حزب العدالة والتنمية ليكون مرشحه لرئاسة الجمهورية لكنه لم يفزبالرئاسة بالجولة الأولى التي قاطعتها قوى المعارضة وقدمت شكوى إلى المحكمة الدستورية لإبطال الجولة الأولى وتصاعد التوتر في البلاد وتدخل الجيش الذي أشار لاستعداده لحماية المبادئ العلمانية للجمهورية في حال أخفقت الحكومة ،ووافقت اللجنة الدستورية في البرلمان في 3 مايو على اقتراح أردوجان بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 22 يوليوعقب قرار إبطال الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة واندلعت مظاهرات ضخمة للعلمانيين بهدف وقف ما يسمى المد الإسلامى، ورد الحزب بتظاهرات ضخمة وفى 6 مايو أعلن جول رسميا سحب ترشحه لانتخابات الرئاسة ثم عاد في 14أغسطس ليعلن رسميا ترشحه لرئاسة البلاد، وبعد ثلاث جولات انتخابية انتخب جول رئيساً لتركيا «زي النهارده» في 28 أغسطس 2007 بعد حصوله على أكثر من نصف أصوات البرلمان.