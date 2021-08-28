حمادة أنور: حسام حسن لازم يثبت أنه جدير باللعب في الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بمستوى حسام حسن، المنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الأهلي تعاقده رسميًا مع حسام حسن، قادمًا من نادي سموحة لمدة 5 سنوات.

وقال حمادة أنور في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «حسام حسن صفقة جيدة، والأهلي كان يحتاج لهذه الصفقة»، مضيفا: «حسام حسن من المهاجمين المميزين في الدوري المصري».

وأضاف: «أي لاعب من الممكن أن يتألق في الدوري المصري، ولكن عندما ينتقل إلى الأهلي أو الزمالك، لا يظهر بنفس المستوى الذي كان عليه من قبل، وخير دليل على ذلك الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي الحالي».

وتابع : «مش أي لاعب يستطيع تحمل ضغوطات الأهلي والزمالك، حسام حسن، لازم يثبت أنه جدير باللعب للأهلي، لأنه سيلاقي ضغوطات كبيرة ومقارنات داخل الأهلي، الفرصة اللي هتضيع محسوبة عليه عكس سموحة».