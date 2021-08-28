من جديد .. عمرو أديب يهاجم محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه الفخرية

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هاجم الإعلامي عمرو أديب، الفنان محمد رمضان، بعد إعلانه حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي في أحد المراكز الثقافية في لبنان.

وكتب أديب عبر حسابه الشخصى «تويتر»: «‏لا حيكسب ولا يربح وحيفضل ذنب الراجل وعيلته في رقبته العمر كله.. ربك مش حيسيبه سنه كاملة لا مسلسل نجح ولا كليب فرقع كله فشل في فشل وكذب في كذب.. وأى كذبة تتحول لفضيحة كبيرة في ساعات قليلة جدا.. سبحان الذي لا يغفل ولا ينام».

كان المركز الثقافي الألماني الدولي أصدر بيانًا يفيد بسحب الدكتوراه الفخرية من الفنان محمد رمضان، التي أثير جدل كبير بشأنها على مدى الساعات الماضية.

واعتذر المركز، خلال البيان، إلى الشعب المصري حكومة وشعبًا من تكريم محمد رمضان المطرب والممثل.

وقال المركز في بيانه: «لم نكن نعلم أبدًا شيئا عن حادثة الطيار المصري المؤسفة التي ندينها ونشجبها، مستنكرين الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني الذي ندينه، ولذلك تم سحب الدكتوراه من محمد رمضان».