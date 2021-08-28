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أكد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لا يفكر في الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال محمد عواد في تصريحات تليفزيونية: «لا أرغب في الرحيل عن نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي، اجتمعت مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خلال معسكر مباراة البنك الأهلي، وأبلغته برغبتي في الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل»، مضيفا :«كارتيرون، متمسك بي وأبلغني أنه سينقل ذلك لمجلس الإدارة».

وأضاف :«أبلغت أيضًا الإدارة ان رغبتي الأولى والأخيرة هي البقاء مع الفريق في الفترة المقبلة»، مشيرًا: «وجدت حب ومساندة ودعم من جماهير القلعة البيضاء، في وقت كان الكل مجتمع ضدي، رأيت دعم من الجماهير لم يحدث مع أبناء النادي».

وأشار: «منذ انضمامي للزمالك وأنا أتحمل فوق طاقتي، بسبب قيمة عقدي، شعرت من كلام الناس أنني أخذت فلوس النادي كلها».

وأوضح :«أنا عقدي فئة أولى مثل أي لاعب في الفريق، الأرقام المعلنة في وسائل الاعلام يتم خصم منها 35% ضرائب وتنمية، وفي النهاية يكون عقدي مثل أي لاعب في الفريق، ولكن للأسف المعلومة وصلت للجماهير بطريقة خاطئة».