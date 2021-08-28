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تسعى إدارة الفارس الأبيض إلى أن تكون صفقات الزمالك على مستوى فني مميز وأسماء كبيرة وذلك بعدما شهدت الفترة الماضية قيام الغريم التقليدي بضم نجوم من الصف الأول.

وحددت اللجنة الثلاثية المكلفة برئاسة النادي مع اللجنة الفنية عدد من اللاعبين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وفي التقرير التالي يستعرض المصري اليوم أبرز صفقات الزمالك المتوقعة خلال الفترة المقبلة

فتحت إدارة نادي الزمالك محادثات مع وكيل أعمال النيجيرى جونيور اجايي لاعب النادي الأهلي خاصة بعدما تأةد رحيله عن صفوف الجزيرة. وتمسك اللاعب بالحصول على قيمة تعاقده كامله وعدم الرحيل عن طريق النادي أو الدخول في صفقات تبادلية وهو ما يقربه من إرتداء القميص الأبيض خاصة في ظل وجود نية لتقديم عرض مميز ماديًا.

يعمل نادي الزمالك علي ضم مهاجم بيراميدز إبراهيم عادل ردًا على عدم نجاح محاولات الحصول على خدمات اللاعب حسام حسن مهاجم فريق سموحة حيث نجح الأهلي في ضمه رغم اقترابه من الأبيض. ويتمتع ابراهيم عادل بمقومات فنية مميزة بالإضافة إلى أنها ستكون صفقة جماهيرية بسبب وجود مفاوضات بين الأهلي وبيراميدز حول ضم اللاعب.

يتوقع الكثير من المتابعين أن يكون أحمد عاطف أول صفقات نادي الزمالك الصيفية في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى القلعة البيضاء. ولا تجد إدارة الزمالك منافسة على حسم صفقة لاعب الفريق الهابط إلى دوري الدرجة الثانية بالإضافة إلى عدم المبالغة فب المتطلبات المادية.

يكثف بطل الدوري الممتار مفاوضاته ليكون التونسي سعد بقير لاعب فريق أبها السعودي ضمن صفقات الزمالك الصيفية. وبحسب وسائل إعلام تونسية فإن بقير يفضل الانضمام إلى الزمالك عن عروض فرق المقدمة في الدوري السعودي بسبب عدم استقرار المحترفين في قوائم الفرق.

لاعب النادي المصري البورسعيدي اتفق رسميا مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وانضمامه للفريق الأبيض خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2021 ليدعم الخط الهجومي لنادي الزمالك في الموسم المقبل خاصة في ظل تطلاعات الفريق بالفوز ببطولة الدوري الموسم المقبل بجانب منافسه لدوري أبطال أفريقيا.

جناج الأيمن لنادي المصري البورسعيدي يقترب بشدة من النادي الأبيض خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2021 لتدعيم الجبهة اليمني بجانب حازم إمام وحمزة المثلوثي الذي من المتوقع أن يغادر القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.