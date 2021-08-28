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تكريم أبطال مسلسل «ليه لأ 2» بالمركز الكاثوليكي

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تكريم أبطال مسلسل «ليه لأ 2» بالمركز الكاثوليكي تكريم أبطال مسلسل «ليه لأ 2» بالمركز الكاثوليكي

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كرم المركز الكاثوليكي للسينما، اليوم الجمعة، أبطال مسلسل ليه لأ 2، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بعدما حقق العمل نجاحًا كبيراً بعد عرضه مؤخرًا، لتناوله قضية اجتماعية مهمة، وهي تمرد الفتاة على الرضوخ لفكرة الزواج في سن معين، من أجل إنجاب الأطفال.

وحضر التكريم أبطال المسلسل على رأسهم بطلة المسلسل منة شلبي، وأحمد حاتم، مراد مكرم، سارة عبدالرحمن، يارا جبران، الطفل سليم مصطفى، والطفلة منى أحمد زاهر.

مسلسل ليه لأ 2، بطولة عدد من النجوم أبرزهم منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبوعوف، سارة عبدالرحمن، دنيا ماهر، فراس سعيد، إلى جانب الطفل سليم مصطفى، والطفلة منى أحمد زاهر، ومن إخراج مريم أبوعوف.

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المصرى اليوم

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