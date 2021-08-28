وسط حضور 4 آلاف مشاهد .. جنات تخطف القلوب ومحمد حسن يتألق بأعمال زمن الفن الجميل (صور)

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تجمل مسرح المحكى بـ 4000 مشاهد خلال الأمسية المقامة ضمن فعاليات الدورة 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وقضى الحشد الجماهيرى الليلة في رحاب الموسيقى العربية حيث جذبت النجمة المغربية جنات القلوب والأنظار وتغنت بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد مختار بمجموعة من أعمالها الخاصة التي تفاعل معها الجميع كان منها اللى بينى وبينك، مسا الجمال، البادى اظلم، حب جامد، حبيبى على نياته، اوعى، رايقة، اسمع كلامى، خيط ضعيف، انا دنيته إلى جانب أحدث أعمالها أنا استعجلت، بالاضافة إلى اسمعونى لوردة وسهر الليالى لفيروز.

ومن قبلها تالق المطرب الشاب محمد حسن في أداء باقة مختارة من مؤلفات زمن الفن الجميل نالت إعجاب واستحسان الحضور، كان منها بانوراما العندليب، أي دمعة حزن لا، أما براوه، ع الحلوة والمرة، بهية، ومن الأعمال المعاصرة الليلة يا سمرا، لقيت الطبطبة وغيرها.