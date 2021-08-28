★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تلقى عرضًا من نادي الحزم السعودي، تمهيدًا لانضمامه له خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال حمادة أنور في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، إن يوسف أوباما تلقى عرضًا للانضمام لصفوف الحزم السعودي في الميركاتو الصيفي الحارس، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأضاف: «لدي معلومات أن هناك ترحيب داخل نادي الزمالك بإعارة أوباما، إلى صفوف الحزم السعودي»، مضيفًا :«يجب على مسؤولي القلعة البيضاء التعاقد مع لاعب بديل قبل الموافقة على رحيل أوباما، خاصة أنه لا يوجد بديل في مركزه».

يذكر أن الزمالك توج هذا الموسم ببطولة الدوري للمرة الـ13 في تاريخه على حساب النادي النادي الأهلي.