«السولية» كلمة السر في أزمة شيكابالا مع أحمد مجاهد

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دخل محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم وقائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في مشادة كلامية عنيفة مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري.

وحدثت المشادة قبل لحظات من تسلم الزمالك درع الدوري الممتاز عقب نهاية مباراته بملعب بتروسبورت أمام البنك الأهلي، وذلك بعد رفض مجاهد نزول أسر اللاعبين وأبنائهم الصغار للاحتفال بالدرع من داخل أرضية الملعب.

وشنت جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا ضاريًا على أحمد مجاهد، واستعانت بصورة لتتويج الأهلي في الموسم الماضي والتي خظفت خلالها نجلة نجم الفريق الأحمر عمرو السولية الأضواء والتقطت صور تذكارية رفقة أبيها مع الدرع من أرضية الملعب.