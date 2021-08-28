أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراة منه: محبة جمهوري هي التكريم الحقيقي

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وجه الفنان محمد رمضان، الشكر للإعلامية نضال الأحمدية، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك وشكرها على تهنئته بتكريمه بلبنان، متجاهلا الجدل الذي أثاره إعلان جهة التكريم عن سحب الدكتوراة الفخرية الممنوحة له.

وكتب رمضان موجها حديثه إلى الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية: «الصحفية اللبنانية الكبيرة #نضال_الأحمدية كلامك وسام على صدري .. والتكريم الحقيقي هو محبتك ومحبة جمهوري..#محمد_رمضان #ثقة_في_الله_نجاح«.

تدوينة محمد رمضان

وأعاد رمضان نشر كلمات تهنئة الأحمدية له التي كانت قد هنأته بها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر وورد بها :«مبروك لمحمد رمضان تكريمه في لبنان فهو فخر لكل العرب أما الذين ينعقون فلأنهم منسيون».

كان المركز الثقافي الألماني في لبنان قد أعلن سحب الدكتوراة الفخرية التي منحها للفنان محمد رمضان مساء الجمعة، موجها اعتذاره للشعب المصري، مشيرا في بيان له أنه لم يكن يعلم واقعة محمد رمضان مع الطيار أشرف أبواليسر إلى جانب لقاءات رمضان مع إسرائيليين.