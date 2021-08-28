أخبار عاجلة

القاهرة.. الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي بمدينة كركوك العراقية -
"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على جازان -
بطريركية الإسكندرية للروم تعلن نياحة المطران يوناس متروبوليت يوروندا كمبالا -
بالوثائق.. رابطة حقوقية يمنية تؤكّد: مقتل 61 مدنياً في معتقلات حوثية خلال 5 سنوات -
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على مكة والمدينة والمرتفعات -
حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور) -
«عايزين شواطئنا نضيفة».. مهرجان وهدايا تحفيزية لرفع المخلفات في الإسكندرية (صور) -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
بـ220 درجة.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام (صور) -
طالبان تعلن سيطرتها الكاملة على إقليم بنجشير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراة منه: محبة جمهوري هي التكريم الحقيقي

Print
أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراة منه: محبة جمهوري هي التكريم الحقيقي أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراة منه: محبة جمهوري هي التكريم الحقيقي

لاقتراحات اماكن الخروج

وجه الفنان محمد رمضان، الشكر للإعلامية نضال الأحمدية، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك وشكرها على تهنئته بتكريمه بلبنان، متجاهلا الجدل الذي أثاره إعلان جهة التكريم عن سحب الدكتوراة الفخرية الممنوحة له.

وكتب رمضان موجها حديثه إلى الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية: «الصحفية اللبنانية الكبيرة #نضال_الأحمدية كلامك وسام على صدري .. والتكريم الحقيقي هو محبتك ومحبة جمهوري..#محمد_رمضان #ثقة_في_الله_نجاح«.

تدوينة محمد رمضان

وأعاد رمضان نشر كلمات تهنئة الأحمدية له التي كانت قد هنأته بها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر وورد بها :«مبروك لمحمد رمضان تكريمه في لبنان فهو فخر لكل العرب أما الذين ينعقون فلأنهم منسيون».

كان المركز الثقافي الألماني في لبنان قد أعلن سحب الدكتوراة الفخرية التي منحها للفنان محمد رمضان مساء الجمعة، موجها اعتذاره للشعب المصري، مشيرا في بيان له أنه لم يكن يعلم واقعة محمد رمضان مع الطيار أشرف أبواليسر إلى جانب لقاءات رمضان مع إسرائيليين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بطريركية الإسكندرية للروم تعلن نياحة المطران يوناس متروبوليت يوروندا كمبالا

بطريركية الإسكندرية للروم تعلن نياحة المطران يوناس متروبوليت يوروندا كمبالا

حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)

حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)

«عايزين شواطئنا نضيفة».. مهرجان وهدايا تحفيزية لرفع المخلفات في الإسكندرية (صور)

«عايزين شواطئنا نضيفة».. مهرجان وهدايا تحفيزية لرفع المخلفات في الإسكندرية (صور)

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»