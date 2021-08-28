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الداخلية تكشف ملابسات تضرر مواطن من محاولة خطف نجله بالإسماعيلية

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الداخلية تكشف ملابسات فيديو تضرر مواطن من محاولة خطف نجله بالإسماعيلية الداخلية تكشف ملابسات تضرر مواطن من محاولة خطف نجله بالإسماعيلية

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كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن تضرر أحد المواطنين بالإسماعيلية من قيام شخص بمحاولة خطف نجله.

قالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد صفحات موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) يتضمن شكوى (لأحد المواطنين – مقيم بالإسماعيلية ) يتضرر خلالها من قيام مجهول بمحاولة إختطاف نجله حال تواجده مع والدته بإحدى المحال التجارية».

وأضافت :«بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من تحديد المشكو في حقه، وبسؤاله قرر بتواجده بالمحل رفقة زوجته ونجله، وأثناء قيام زوجته بشراء متطلباتها قام بدعوة نجل الشاكى للهو مع نجله (الذي يعانى من ضعف السمع والنطق) وأنكر قيامه بمحاولة إختطاف نجل الشاكى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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