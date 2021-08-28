زعم قدرته علي رفع الدرجات .. الداخلية تضبط طالب بتهمة النصب علي طلاب الثانوية العامة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (طالب – مقيم بمحافظة قنا ) وذلك لقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) ونشر مشاركات تتضمن إدعائه بأنه يعمل بكنترول الثانوية العامة وقدرته على رفع درجات الراغبين في ذلك بمقابل مادى في صورة كروت شحن رصيد الهواتف المحمولة، وبحوزته (هاتف محمول، جهاز لاب توب) «بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى» عبارة عن رسائل بينه وبين ضحاياه من خلال الحساب .

كما تم ضبط أثناء الفحص حساب آخر على إحدى التطبيقات الإلكترونية، كما تبين قيامه بإنشاء مجموعتين على ذات التطبيق روج خلالهما لتسريب إمتحانات الثانوية العامة، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد النصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.