أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني يكشف أسباب ارتفاع سرعة الترسيب أثناء الحمل

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قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الجنين أثناء الحمل بحاجة إلى سوائل، موضحًا أن السوائل تساهم في تخفيف الدم، داخل جسم الأم، وهو ما يتسبب في سرعة ترسيب الدماء.

وأوضح حسام موافي خلال برنامجه «ربي زدني علمًا» على قناة صدى البلد، أن هناك ما يسمي بـ«أنيميا الحمل»، وهي عبارة عن تخفيف تركيز الدم، مضيفًا أن ذلك ليس أنيميا إطلاقًا، بل شيء طبيعي يحدث للحوامل.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن أي التهاب يرفع سرعة الترسيب في الدم، موضحًا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الذئبة، أو الحمى الروماتيزمية، أو الأورام بجميع أنوعها، معرضون لسرعة الترسيب في الدم.

وأضاف حسام موافي أن معني سرعة ترسيب الدم هو نزول الدم بطريقة سريعة، مضيفًا أن الأنيميا والالتهابات، هما أهم سببان للإصابة بسرعة ترسيب الدم، كما أنه كلما كانت قيمة السرعة مرتفعة كان هناك احتمالات بكون الشخص مصاب بالأمراض.