«إثبات وإقناع».. تعرف على ضوابط تطبيق قانون التحرش الجديد

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كشف الدكتور السيد عتيق، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان، كيفية تطبيق قانون التحرش الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السسيسي.

وقال السيد عتيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد إن أول واقعة عن التحرش الجنسي ذكرت في القرآن الكريم، في سورة سيدنا يوسف، حيث جاء نصها: «وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ»، موضحا أن التحرش لغويا يعني المراودة عن النفس.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، أن القانون الأمريكي يعرف التحرش على أنه ضغوط اقتصادية للحصول على منافع جنسية، كما أن الفرنسيين كان لديهم نفس المعنى فيما يخص التحرش.

وتابع أن الرئيس السيسي، كان له الفضل في التصديق على هذا القانون، موضحًا أن أصل القانون في أمريكا يتحدث عن منع المضايقات التي تتعرض لها المرأة في أماكن العمل، وذلك الفعل مجرم في قانون العقوبات وقانون العمل الأمريكي.

وعن ضوابط تطبيق القانون، قال إن جرائم مثل القتل والسرقة ترجع إلى اقتناع القاضي الجنائي الذي ينظر في الواقعة، مشيرًا إلى أن الفيصل في الحكم في واقعة التحرش، هو إثبات أو نفي الواقعة، بناء على شهادة الشهود، أو استعمال الوسائل المحررات، وإقناع القاضي بذلك، وليس مجرد ضوابط تطبيقية.