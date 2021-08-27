مفتي الجمهورية ينعى الإعلامي الكبير حمدى الكنيسي

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نعى الدكتور شوقى علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، الذي وافته المنية اليوم ،الجمعة، عن عمر يناهز ٨٠ عاما .

وتقدم مفتى الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم ،الجمعة، بخالص العزاء والمواساة للمجلس الأعلى للإعلام ولجميع الإعلاميين ولأسرة الإعلامي الكبير في وفاة أحد رموز الإعلام المصري الذين قدموا خدمات جليلة للوطن طوال عمله في مجال الإعلام سواء كمراسل حربي أو في كافة المناصب التي تولاها .

وتوجه المفتى بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أسرته وذويه وأبناءه من الأجيال المختلفة الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون».