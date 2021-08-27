أستاذ طب الحالات الحرجة: «غدة البخ» تعمل عند تعرض الإنسان لضغط نفسي عنيف

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حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من الانفعال الشديد، خاصة أنه قد يؤدي إلى ارتفاع وانخفاض ضغط الدم.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نوع من أنواع الضغط التي تصيب الإنسان يطلق عليها «الضغط المتذبذب» حيث تكون قراءات الضغط غير مستقرة دائما بالارتفاع والانخفاض.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه قام بإجراء اختبار قياس الضغط على الطلاب في كلية الطب قبل وأثناء وبعد إجراء الامتحان الشفوي داخل الكلية، ووجد أن هناك بعض الطلبة ارتفعت لديهم نسبة الضغط خلال تأديتهم الامتحان وهم طلاب طبيعيين غير مصابين بمرض الضغط.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن هناك غدة موجودة أعلى كلية الإنسان، وأطلق عليها «غدة البخ» حيث تتحكم في نسبة الكورتيزون في الجسم وتعمل عند تعرض الإنسان لضغط نفسي عنيف.