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خطأ فادح للمنظومة الإعلامية للزمالك قبل مباراة البنك الأهلي

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خطأ فادح للمنظومة الإعلامية للزمالك قبل مباراة البنك الأهلي خطأ فادح للمنظومة الإعلامية للزمالك قبل مباراة البنك الأهلي

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ارتكبت المنظومة الإعلامية بنادي برئاسة عمرو الدردير، خاطئا فادحًا، وذلك بعدما نشرت التشكيل الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض الذي سيخوض مباراة البنك الأهلي، به بعض الأخطاء.

فقد نشر الموقع الرسمي للزمالك، تشكيل الفريق الأبيض لمباراة البنك الأهلي ويتواجد فيه الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي، أساسيًا بينما يتواجد حازم إمام، على مقاعد البدلاء.

وفوجئت جماهير القلعة البيضاء، عند انطلاق المباراة بتواجد حازم إمام، في التشكيل الأساسي، على حساب المثلوثي.

وقامت المنظومة الإعلامية بالزمالك، بتعديل التشكيل على الموقع الرسمي، عقب بداية المباراة، دون توضيح أسباب تغيير حمزة المثلوثي، أو الإعتذار عن الخطأ في كتابة التشكيل.

يذكر أن الزمالك يلتقي مع البنك الأهلي، مساء الجمعة، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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