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حسام موافي ينصح بشرب الشاي قبل الأكل بـ 40 دقيقة ()

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حسام موافي ينصح بشرب الشاي قبل الأكل بـ 40 دقيقة (فيديو) حسام موافي ينصح بشرب الشاي قبل الأكل بـ 40 دقيقة ()

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قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الإسراف في أي شيء أمر خطير للغاية مهما كانت.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن كثرة شرب الشاي يوميا مضر، حيث يحدث أضرار صحية للجسم.

وأضاف الدكتور حسام موافي أن الشاي يمنع امتصاص الحديد في الجسم، بعد شربه عقب الأكل، ولذلك يجب شربه قبل الأكل حتى لا يصاب الجسم بالأنيميا.

ونصح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، بشرب الشاي قبل الأكل بنحو 40 دقيقة، مطالبا في الوقت نفسه بالعمل على تقليل شرب الشاي، خاصة أنه يعمل على تقليل امتصاص الحديد داخل الجسم.

المصرى اليوم

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