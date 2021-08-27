«هذا الأمر مهم جدا لتقليل المضاعفات».. «الصحة» توجه رسالة للمصريين بشأن الموجة الرابعة من كورونا

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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إنه لا سبيل للنجاة من كورونا سوى بأخذ اللقاحات، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن كورونا كانت تجربة مريرة على العالم كله، جيش مصر الأبيض له كل التقدير، لأن الكل تعاون من أجل مرور مصر من تلك الأزمة.
وتابع: «قد نكون في مشارف موجة رابعة، ولازم كل واحد موجود على أرض مصر يبادر إلى أخذ لقاح كورونا، لأنه مهم جدا في تقليل مضاعفات الفيروس».
وأكد، أن كل التطعيمات في مصر آمنة بشهادة منظمة الصحة العالمية، منوها أن اللقاح المصنع في مصر حاصل على كل الشهادات الدولية، وأنه مطابق لمنتج الشركة الأم.
وشدد «عبدالفتاح»، على ضرورة الحفاظ على التباعد اجتماعي وتهوية المنزل بشكل جيد، وغسل الأيدي المتكرر وارتداء الكمامة في الاماكن المزدحمة.