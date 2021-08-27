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«هذا الأمر مهم جدا لتقليل المضاعفات».. «الصحة» توجه رسالة للمصريين بشأن الموجة الرابعة من كورونا

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«هذا الأمر مهم جدا لتقليل المضاعفات».. «الصحة» توجه رسالة للمصريين بشأن الموجة الرابعة من كورونا «هذا الأمر مهم جدا لتقليل المضاعفات».. «الصحة» توجه رسالة للمصريين بشأن الموجة الرابعة من كورونا

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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إنه لا سبيل للنجاة من كورونا سوى بأخذ اللقاحات، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن كورونا كانت تجربة مريرة على العالم كله، جيش الأبيض له كل التقدير، لأن الكل تعاون من أجل مرور مصر من تلك الأزمة.

وتابع: «قد نكون في مشارف موجة رابعة، ولازم كل واحد موجود على أرض مصر يبادر إلى أخذ لقاح كورونا، لأنه مهم جدا في تقليل مضاعفات الفيروس».

وأكد، أن كل التطعيمات في مصر آمنة بشهادة منظمة الصحة العالمية، منوها أن اللقاح المصنع في مصر حاصل على كل الشهادات الدولية، وأنه مطابق لمنتج الشركة الأم.

وشدد «عبدالفتاح»، على ضرورة الحفاظ على التباعد اجتماعي وتهوية المنزل بشكل جيد، وغسل الأيدي المتكرر وارتداء الكمامة في الاماكن المزدحمة.

المصرى اليوم

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