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«تجريم الممتنع عن التطعيم».. الصحة تكشف: كيف تعامل المصريون مع طلب لقاح كورونا ؟

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«تجريم الممتنع عن التطعيم».. الصحة تكشف: كيف تعامل المصريون مع طلب لقاح كورونا ؟ «تجريم الممتنع عن التطعيم».. الصحة تكشف: كيف تعامل المصريون مع طلب لقاح كورونا ؟

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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة لم لم تكتف بمراكز التطعيم والتي بلغ عددها 512 مركزًا، فضلًا عن مراكز عملاقة، والانتقال للمواطنين في التجمعات الكبيرة ومؤسسات كبيرة.

وعن تجريم الممتنع عن تلقي اللقاح، قال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، إن المصلحة العامة تجب الحرية الفردية، مردفا: «مصلحة المجتمع ككل يجب أن يكون لها اليد العليا، لا حرية شخصية تضر مجتمعًا كاملًا، لكن أراهن على وعي المواطنين».

وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات ملزمة أثناء وباء الجدري والطاعون. وأضاف رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة: «الخوف طابع إنساني والإنسان عدو ما يجهل، ونعرة الخوف بدأت في أوروبا وأمريكا لكن الجميع أخذ التطعيم». وكشف الدكتور عبدالفتاح، أن الإقبال على طلب اللقاح منقطع النظير، مردفا: «الناس بتشتكي إن الرسالة مجتلهاش».

المصرى اليوم

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