«تجريم الممتنع عن التطعيم».. الصحة تكشف: كيف تعامل المصريون مع طلب لقاح كورونا ؟

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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة لم لم تكتف بمراكز التطعيم والتي بلغ عددها 512 مركزًا، فضلًا عن مراكز عملاقة، والانتقال للمواطنين في التجمعات الكبيرة ومؤسسات كبيرة.
وعن تجريم الممتنع عن تلقي اللقاح، قال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، إن المصلحة العامة تجب الحرية الفردية، مردفا: «مصلحة المجتمع ككل يجب أن يكون لها اليد العليا، لا حرية شخصية تضر مجتمعًا كاملًا، لكن أراهن على وعي المواطنين».
وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات ملزمة أثناء وباء الجدري والطاعون. وأضاف رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة: «الخوف طابع إنساني والإنسان عدو ما يجهل، ونعرة الخوف بدأت في أوروبا وأمريكا لكن الجميع أخذ التطعيم». وكشف الدكتور عبدالفتاح، أن الإقبال على طلب اللقاح منقطع النظير، مردفا: «الناس بتشتكي إن الرسالة مجتلهاش».