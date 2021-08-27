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شقيقة هنا الزاهد تتعرض لحادث وتحطم سياراتها (تفاصيل)

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شقيقة هنا الزاهد تتعرض لحادث وتحطم سياراتها (تفاصيل) شقيقة هنا الزاهد تتعرض لحادث وتحطم سياراتها (تفاصيل)

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تعرضت الفنانة الشابة فرح الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد، لحادث سير خلال الساعات القليلة الماضية، ولم تحدث لها أي إصابات، ولكن تحطمت سيارتها من الجزء الأمامي.

ونشرت فرح الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» صورة لسيارتها وهي محطمة من الأمام، معلقة عليها باللغة الإنجليزية، قائلة: «حدث هذا اليوم، والحمد لله أننا جميعًا بأمان أنا ومن كانوا في السيارة الأخرى أيضًا، أنا لست من البنات الذين ينشرون الحوادث أو المشاكل ومثل هذه الأشياء، ولكن هذا الحادث كان خطيرًا اليوم وعلينا جميعًا إن نأخذ حذرنا، وأتمنى أن يكون هذا الحادث هو الأخير بالنسبة لي، وأشكر الله من كل قلبي أنني بخير وأن هذا الحادث مر بسلام إلى حدٍ ما».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فرح الزاهد هو مسلسل«الطاووس»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، خالد عليش، عابد عناني، مهند حسني، حليم، وآخرون، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

المصرى اليوم

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