بعد انضمام رونالدو .. متى يواجه مانشستر يونايتد نظيره ليفربول ومحمد صلاح؟

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يبدو أننا أمام موسم تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج، بعد الانتقالات المميزة التي أبرمتها بعض الفرق، وخاصة مانشستر يونايتد والذي ضم كريستيانو رونالدو في الساعات الأخيرة الماضية بشكل رسمي.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد مساء اليوم الجمعة، عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قادما من نادي يوفنتوس.

وبمجرد عودة رونالدو، تبحث الجماهير عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث يسعى عشاق البريميرليج لمشاهدة المواجهة التي ستجمع محمد صلاح مع نظيره كريستيانو رونالدو.

أصبح عشاق الكرة الإنجليزية، على موعد لمواجهة محمد صلاح أمام رونالدو وذلك في أكتوبر المقبل، حيث يلتقي ليفربول ومانشستر يونايتد في ملعب الأولد ترافورد في الدور الأوليوم 24 أكتوبر، الأولد ترافورد، 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما يلتقي الفريقان في الدور الثاني يوم 22 مارس، الأنفيلد، 5 مساءً بتوقيت القاهرة