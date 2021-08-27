سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس وزراء إثيوبيا

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بدولة الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئة للدكتور أبي أحمد علي، بمناسبة فوزه بولاية ثانية رئيساً للوزراء في جمهورية إثيوبيا، متمنياً التوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية إثيوبيا المزيد من التقدم والرقي.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.ولي العهد الأمير محمد بن سلمان