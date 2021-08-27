الصحة : هذه حالات يمنع فيها تلقي لقاح كورونا

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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في توفير مختلف اللقاحات للمصريين.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أن لقاح كورونا ممنوع في 3 حالات فقط، وهم الحوامل والأطفال، ومن يعاني من أعراض تنفسية لحين يتعافى، مشيرًا إلى أن هذه الأعراض ارتفاع درجة حرارة وتكسير في الجسم والتهاب في الحلق، وسيلان في الفم.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية، أنه من فضل الله على البشرية أن يتم استحداث أكثر من لقاح قبل مرور عام من ظهور فيروس معدي لم يترك دولة.

وعن تخوف الناس من الآثار البعيدة للقاح، قال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة: «نسب الوفيات الناجمة عن الفيروس ليست عالية، ولا توجد دولة تضحي بشعبها، وتطعمه بلقاح غير مأمون العواقب».

وأكد أن اللقاح مر بكل المراحل، من أبحاث معملية لحيوانات التجارب وشرائح بشرية صغيرة ثم كبيرة، ودراسة المأمونية والسلامة، مردفا: «لا يوجد لقاح فاعليته ومأمونيته 100%، لكن تضع حجم المشكلة وحجم العلاج، سنجد كل اللقاحات آمنة وفعالة».

وعن تفضيل البعض لأنواع معينة من اللقاحات، قال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة: «لما بنطعم الأطفال، مفيش حد بيسأل عن نوع التطعيم، طالما أخذ موافقة الصحة العالمية والمرجبات العلمية يكون استوفى كافة اشتراطات السلامة والمأمونية والفاعلية والكفاءة، لهذا كوا للفريق الطبي مهمة اختيار اللقاح».