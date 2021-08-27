الصحة : هذه حالات يمنع فيها تلقي لقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في توفير مختلف اللقاحات للمصريين.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أن لقاح كورونا ممنوع في 3 حالات فقط، وهم الحوامل والأطفال، ومن يعاني من أعراض تنفسية لحين يتعافى، مشيرًا إلى أن هذه الأعراض ارتفاع درجة حرارة وتكسير في الجسم والتهاب في الحلق، وسيلان في الفم.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية، أنه من فضل الله على البشرية أن يتم استحداث أكثر من لقاح قبل مرور عام من ظهور فيروس معدي لم يترك دولة.
وعن تخوف الناس من الآثار البعيدة للقاح، قال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة: «نسب الوفيات الناجمة عن الفيروس ليست عالية، ولا توجد دولة تضحي بشعبها، وتطعمه بلقاح غير مأمون العواقب».
وأكد أن اللقاح مر بكل المراحل، من أبحاث معملية لحيوانات التجارب وشرائح بشرية صغيرة ثم كبيرة، ودراسة المأمونية والسلامة، مردفا: «لا يوجد لقاح فاعليته ومأمونيته 100%، لكن تضع حجم المشكلة وحجم العلاج، سنجد كل اللقاحات آمنة وفعالة».
وعن تفضيل البعض لأنواع معينة من اللقاحات، قال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة: «لما بنطعم الأطفال، مفيش حد بيسأل عن نوع التطعيم، طالما أخذ موافقة الصحة العالمية والمرجبات العلمية يكون استوفى كافة اشتراطات السلامة والمأمونية والفاعلية والكفاءة، لهذا كوا للفريق الطبي مهمة اختيار اللقاح».