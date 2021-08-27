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اشتباكات في عكار العتيقة شمالي لبنان

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اشتباكات في عكار العتيقة شمالي لبنان اشتباكات في عكار العتيقة شمالي لبنان

جي بي سي نيوز :- تطور إشكال بين بلدتي فنيدق وعكار العتيقة شمالي لبنان إلى إطلاق نار كثيف بين البلدتين، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريحين من بلدة فنيدق.

وفي التفاصيل، نشب خلاف بين شبان من البلدتين على خلفية تقطيع حطب من وادي الأسود في منطقة القموعة، ما استدعى تدخل نائب رئيس بلدية فنيدق عمر زهرمان وشرطة البلدية، التي عمدت إلى مصادرة الحطب والجرار الزراعي، وما لبث أن أعادتهما.

وفي وقت لاحق تطور الخلاف إلى إطلاق نار كثيف من الجانبين وسجل سقوط القتيل والجرحى.

ووفق شهود عيان تسود المنطقة الحدودية بين البلدتين حالة من الهرج والمرج وانتشار مسلح كثيف، وسط مناشدات من قبل فعاليات بلدة فنيدق وفي مقدمتها رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الإله زكريا للجميع إلى العمل على ضبط النفس، والهدوء والتحلي بالصبر، محذرا من وقوع فتنة في المنطقة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب من أهالي عكار العتيقة أسيرا بيد أبناء فنيدق، وهو مضرج بالدماء، عقب الإمساك به أثناء الاشتباك.

وعلى الفور تدخل الجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني وتم إجلاء الجرحى.

سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

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