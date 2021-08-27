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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزماكل نظيره البنك الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ34 الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفريق مباراة البنك الأهلي وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري

أبرز أحداث اللقاء لحظة بلحظة

بداية المباراة

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