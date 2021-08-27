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أزمة فى مانشستر يونايتد بسبب رقم قميص كريستيانو رونالدو

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أزمة فى مانشستر يونايتد بسبب رقم قميص كريستيانو رونالدو أزمة فى مانشستر يونايتد بسبب رقم قميص كريستيانو رونالدو

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أعلن مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، ضمه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادمًا من يوفنتوس.

كان «الدون» قد تألق رفقة الشياطين الحمر، بالقميص رقم 7 الذي ارتداه خلفًا للنجم الإنجليزي، ديفيد بيكهام، كما واصل حمل هذا الرقم بعد رحيله عن يونايتد، وتحول إلى علامة تجارية «CR7».

لكن الرقم 7 لا يتوفر حاليًا أمام رونالدو، حيث يرتديه بالفعل المهاجم الأوروجواياني، إدينسون كافاني.

وعلى صعيد الأندية، ارتدى النجم البرتغالي من قبل 3 أرقام، هي (7 و9 و28).

ويحمل حاليًا أنتوني مارسيال القميص رقم 9 في يونايتد، أما القميص رقم 28 الذي بدأ به رونالدو مسيرته مع سبورتنج لشبونة، فإنه متوفر الآن بعد رحيل فاكوندو باليستري.

لكن من الممكن أيضا أن يتنازل كافاني عن القميص رقم 7 لرونالدو، وفي حال رفض الأوروجواياني، ستكون الأرقام المتوفرة أمام نجم ريال مدريد السابق هي: (12 و15 و24 و28 و30).

المصرى اليوم

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