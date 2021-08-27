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سموحة يحشد نجومه لمواجهة المقاصة في ختام الدوري

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سموحة يحشد نجومه لمواجهة المقاصة في ختام الدوري سموحة يحشد نجومه لمواجهة المقاصة في ختام الدوري

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أعلن احمد سامى المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادي سموحة، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة المقاصة، المقرر لها غدًا السبت، على استاد الإسكندرية، في الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة سموحة كل من:

في حراسه المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح

خط الدفاع: رجب نبيل ومحمد عبدالمنعم ومحمود البدرى واطهر الطاهر وشريف رضا ومحمد شكرى

خط الوسط: احمد حمص ومحمود حليمو ومحمد كناريا ومحمد رزق ومحمد ليله ومصطفى فتحى واحمد عبدالقادر ورفيق كابو وعبدالكبير الوادى

خط الهجوم: اسلام جمال ومحمد نادى وديريك دنسينامبى

المصرى اليوم

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