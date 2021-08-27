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أبرزهم صبحي و السعيد .. غيابات بالجملة فى بيراميدز استعدادًا لغزل المحلة

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أبرزهم صبحي و السعيد .. غيابات بالجملة فى بيراميدز استعدادًا لغزل المحلة أبرزهم صبحي و السعيد .. غيابات بالجملة فى بيراميدز استعدادًا لغزل المحلة

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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة غزل المحلة في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

ويحل غزل المحلة ضيفًا على بيراميدز في الخامسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٣٤ والأخيرة من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - أحمد حمودي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود عبد القادر - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي

المصرى اليوم

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