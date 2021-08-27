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.. أهالي قرية بالدقهلية: مصرع 11 شابا واختطاف 50 برحلة هجرة غير شرعية في ليبيا

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فيديو.. أهالي قرية بالدقهلية: مصرع 11 شابا واختطاف 50 برحلة هجرة غير شرعية في ليبيا .. أهالي قرية بالدقهلية: مصرع 11 شابا واختطاف 50 برحلة هجرة غير شرعية في ليبيا

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أكد عدد كبير من أهالى قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، مصرع 11 من أبنائهم واختطاف نحو 50 آخرين في رحلة هجرة غير شرعية في ليبيا.

وطالب الأهالى بتدخل السلطات المصرية ووزارة الخارجية بالتدخل لمعرفة مصير أبنائهم وإعادتهم سواء المتوفين منهم أو المختطفين، قائلين: «عايزين عيالنا».


وأشار الأهالى، إلى أنهم فقدوا الاتصال بأبنائهم منذ عدة أيام بعد وصولهم لبعض سماسرة الهجرة غير الشرعية ووردت أنباء لهم، اليوم، بغرق المركب ومصرع 11 منهم بينهما اتصل بعض الأشخاص وطلبوا فدية لعدد من المخطوفين.

المصرى اليوم

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