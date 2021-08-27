أخبار عاجلة

«المصري اليوم» ترصد مراحل تصنيعها فى الإسكندرية: «تحمى وتزين الحافر» «حدوة الخيل».. مهنة تواجه الاندثار -
«زي النهارده».. إعدام حاكم الإسكندرية محمد كريم 6 سبتمبر 1798 -
«زي النهارده».. وفاة المشير عبدالحليم أبوغزالة 6 سبتمبر 2008 -
«زي النهارده».. وفاة مغني الأوبرا الإيطالي بافاروتي 6 سبتمبر 2007 -
أمريكا تدين عزل رئيس غينيا على يد قوات خاصة -
«غضب وتحامل وتصدير مشاكل».. ميدو يكشف أزمة مصطفى محمد وحسام البدري -
عماد متعب: «آخر كورة حلوة شوفتها للمنتخب في 2010» -
إبراهيم سعيد: البدري لا يستطيع التعامل مع لاعبي المنتخب.. ومعظم اختياراته «مجاملات» -
سيف زاهر ينتقد حسام البدري وجهازه: «خطتك غلط وكلامك ملوش علاقة بالكورة» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي لمباراة أسوان في ختام الدوري المصري

Print
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي لمباراة أسوان في ختام الدوري المصري تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي لمباراة أسوان في ختام الدوري المصري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة أسوان المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الأهلي we السلام في آخر مباراة في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

مصطفى شوبير- محمود وحيد- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- بدر بانون- أليو ديانج- صلاح محسن- طاهر محمد طاهر- أحمد نبيل كوكا- مروان محسن- محمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من حمزة علاء وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني ومحمد محمود.

وخاض الأهلي 33 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 21 مباراة، تعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين.

وسجل الأهلي هذا الموسم 70 هدفاً واستقبلت شباكه 28 هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة والذي هبط لدوري القسم الثاني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المصري اليوم» ترصد مراحل تصنيعها فى الإسكندرية: «تحمى وتزين الحافر» «حدوة الخيل».. مهنة تواجه الاندثار

«المصري اليوم» ترصد مراحل تصنيعها فى الإسكندرية: «تحمى وتزين الحافر» «حدوة الخيل».. مهنة تواجه الاندثار

«بالضرب والاغتصاب».. مسلحو طالبان يلاحقون المثليين

«بالضرب والاغتصاب».. مسلحو طالبان يلاحقون المثليين

رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات

رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات

«زي النهارده».. إعدام حاكم الإسكندرية محمد كريم 6 سبتمبر 1798

«زي النهارده».. إعدام حاكم الإسكندرية محمد كريم 6 سبتمبر 1798