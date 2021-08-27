الرقابة على المنشطات حاضرة في مباراة "الهلال والباطن"

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أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم وجود فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة الهلال ونظيره الباطن المقررة إقامتها اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "يتواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة الهلال والباطن، كما تم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف".

يشار أن آلية فحص واختيار اللاعبين في الألعاب الجماعية تكون عشوائية "بالقرعة"، بحضور إداري من كل فريق إضافة لمراقب المباراة.

ويتم الاختيار وفق المعايير الدولية للاختيار، مما يعني أن كل اللاعبين معرضون للفحص داخل وخارج المنافسة في أي زمان ومكان.