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«محامين الإسكندرية»: النيابة تحقق في الاعتداء على عضو بالنقابة

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«محامين الإسكندرية»: النيابة تحقق في الاعتداء على عضو بالنقابة «محامين الإسكندرية»: النيابة تحقق في الاعتداء على عضو بالنقابة

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قال محمد عبدالوهاب، عضو مجلس نقابة المحامين عن دائرة استئناف الإسكندرية، أن النيابة الكلية بدأت الآن التحقيق في واقعة الاعتداء على محامي داخل قسم المتنزه أمس الخميس.

وأوضح «عبدالوهاب»، في تصريحات صحفية، أن النيابة بدأت تحقيقاتها بسماع أقوال نائب مأمور المنتزه أول بصفته المسؤول إداريًا عن القسم، وقت حدوث الواقعة لغياب المأمور حينها، ثم يعقبه التحقيق مع الضابط المسؤول عن الواقعة والمتواجد بالفعل بمقر النيابة.

وذكر عضو مجلس النقابة العامة، أن التحقيق يتم بمقر النيابة الكلية بالمحكمة الابتدائية المتواجدة بالمنشية، بمعرفة رئيس النيابة الكلية.

يشار إلى أن النيابة استمعت أمس الخميس لأقوال شقيقة المحامي، كما انتقل رئيس النيابة الكلية إلى المستشفى المعالج فيها المحامي لسماع أقواله.

يذكر أن وزير الداخلية، أمر أمس بوقف الضابط المعتدي على المحامي وكذا نائب مأمور القسم، كما شكل فريق من التفتيش الفني للوزارة وإرساله إلى الإسكندرية للتحقيق في الواقعة، وذلك بعد تواصل نقيب محامين الإسكندرية عبدالحليم علام بمدير أمن الإسكندرية الذي رفع الواقعة لوزير الداخلية.

المصرى اليوم

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