صوت الانتصار من على الجبهة.. سطور من مسيرة الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي

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أعلنت مها حمدي ابنة الإعلامي حمدي الكنيسي وفاة والدها اليوم، عن عمر ناهز 80 عامًا بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، دخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري.

وتصدّر اسم الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين السابق، ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، محركات البحث عبر الوقع الأوسع نطاقًا «جوجل» الإثنين الماضي، عقب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية الطبية الكاملة له، بمستشفى المعادي العسكري إثر إصابته بأزمة صحية.

- ابن قرية «شبرا النملة» التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية

- مواليد 19 مارس 1941

- حصل حمدي الكنيسي على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 1961.

- بدأ حمدي الكنيسي حياته العملية مدرسا للغة الإنجليزية لمرحلة التعليم الثانوي، قبل اتجاهه إلى المجال الإعلامي .

- مسيرة حمدي الكنيسي الإعلامية بدأها بعدما تم تعيينه في الإذاعة المصرية في 31 في أكتوبر 1963 كقارئ نشرة بالبرنامج العام.

- بعد 3 أعوام من انضمامه للإذاعة شارك في إنشاء مراقبة البرامج الثقافية والخاصة عام 1966

- انتقل حمدي الكنيسي لإذاعة صوت العرب (مراقبا للبرامج الثقافية) عام 1971.

- اشتهر الكنيسي في أعقاب حرب أكتوبر؛ إذ عُرف بكونه أحد أشهر مراسلي مصر الحربيين للإذاعة في أثناء حرب أكتوبر 1973

- عمل حمدي الكنيسي خبيرًا دوليًا في الإعلام لدى منظمة «اليونسكو» في الفترة ما بين عام 1975 حتى عام 1977

- كذلك عمل حمدي الكنيسي مستشارًا إعلاميًا لمصر في لندن ونيودلهي من عام 1980 حتى عام 1984.

- شغل حمدي الكنيسي منصب مديرًا عامًا لإذاعة الشباب والرياضة عام 1988.

- ترأس شبكة صوت العرب بدرجة وكيل وزارة عام 1992

- في عام 1988، انتقل حمدي الكنيسي للعمل في إذاعة الشباب والرياضة، حيث تولى منصب المدير العام لها، وبعدها تولى رئيس مجلس الإدارة بمجلة الإذاعة والتلفزيون.

- قدم حمدي الكنيسي مجموعة من البرامج الإذاعية منها: برنامج بعنوان يوميات مراسل حربي، برنامج المجلة الثقافية، برنامج قصاقيص، برنامج صوت المعركة، برنامج تليفون وميكروفون و200 مليون.

- حصل حمدي الكنيسي على العديد من الأوسمة والجوائز أبرزها وسام الجمهورية، ودرع التفوق من وزير الإعلام، بسبب تطوعه كمراسل حربي للإذاعة، وجائزة أفضل كاتب في الدراسات الاستراتيجية، وجائزة التفوق في الأداء.