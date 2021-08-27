«محامين الإسكندرية» تعلن تفاصيل تحقيقات النيابة في الاعتداء على محامٍ

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أعلن مجلس نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب الفرعية، تفاصيل تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على محامي في قسم المنتزة أول بالإسكندرية.

وأوضح مجلس النقابة في بيان صحفي، أنه تم التحقيق مع الضابط، وأمناء الشرطة، المتهمين بالاعتداء على المحامي، والتحفظ عليهم بقسم شرطة المنشية، لحين ورود تحريات مباحث الأمن العام، وسماع أقوال المحامي شاهد الواقعة، والطرف الثاني في واقعة الحياة، وكذلك سماع أقوال نائب المأمور والأفراد المتواجدين بالقسم أثناء الواقعة محل التحقيق.

وأضاف البيان: «تم الاطمئنان على صحة الزميل وزيارته بالمستشفى للوقوف على حالته الصحية، وهو بصحة جيدة وحالته مستقرة وتم إنهاء كافة الأمور الخاصة بالمستشفى، كما تحقق لجنة التفتيش المشكلة من وزارة الداخلية في الواقعة».

وتابع: «هناك متابعة من مكتب النائب العام والمستشار المحامي العام الأول لاستئناف الإسكندرية والمستشار المحامي العام لنيابات المنتزه للتحقيقات أولًا بأول، كما يخطر المجلس، النقيب العام ومجلس النقابة العامة بكافة التفاصيل المتعلقة بالأمر.

واختتم: «نحن نتابع التحقيقان عن كثب بحضور جميع أعضاء مجلس النقابة، وأنها تتم بكل حيادية وشفافية ونزاهة وصولًا واستجلاءً للحقيقة، ونحن نثق في نزاهة وعدالة وحكمة المستشار النائب العام ورجال النيابة العامة، وعند انتهاء التحقيقات وصدور قرار من النائب العام سوف نوافيكم به».