أخبار عاجلة

«المصري اليوم» ترصد مراحل تصنيعها فى الإسكندرية: «تحمى وتزين الحافر» «حدوة الخيل».. مهنة تواجه الاندثار -
«زي النهارده».. إعدام حاكم الإسكندرية محمد كريم 6 سبتمبر 1798 -
«زي النهارده».. وفاة المشير عبدالحليم أبوغزالة 6 سبتمبر 2008 -
«زي النهارده».. وفاة مغني الأوبرا الإيطالي بافاروتي 6 سبتمبر 2007 -
أمريكا تدين عزل رئيس غينيا على يد قوات خاصة -
«غضب وتحامل وتصدير مشاكل».. ميدو يكشف أزمة مصطفى محمد وحسام البدري -
عماد متعب: «آخر كورة حلوة شوفتها للمنتخب في 2010» -
إبراهيم سعيد: البدري لا يستطيع التعامل مع لاعبي المنتخب.. ومعظم اختياراته «مجاملات» -
سيف زاهر ينتقد حسام البدري وجهازه: «خطتك غلط وكلامك ملوش علاقة بالكورة» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بايدن: إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران سنتخذ إجراءات أخرى

Print
بايدن: إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران سنتخذ إجراءات أخرى بايدن: إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران سنتخذ إجراءات أخرى
قال إنه يناقش خططاً للتأكد من عدم تطوير طهران أسلحة نووية

بايدن: إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران سنتخذ إجراءات أخرى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يناقش خططاً للتأكد من عدم تطوير إيران أسلحة نووية، مضيفاً "إن لم تنجح الدبلوماسية مع إيران، سيتعين اتخاذ إجراءات أخرى ضدها"، وفق اليوم.

وتفصيلاً، أوضح بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض أنه "سيناقش السلام للإسرائيليين والفلسطينيين مع بينيت" وقال إن "علاقة بلاده مع إسرائيل في أفضل أحوالها"، مشيراً إلى أنه بحث مع بينيت عدداً من الملفات بما فيها .

ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي : "علينا وقف عمليات الطرد المركزي الإيرانية"، مضيفاً أنه " يتفق مع بايدن على وجود خيارات أخرى بالنسبة لإيران إذا لم تنجح الدبلوماسية".

وتابع أن "إسرائيل ستقف دائماً مع الولايات المتحدة دون تردد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 343 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 343 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 13 حالة وفاة

اليابان: اجتماع بلدان السبع الكبار بمشاركة روسيا والصين في الأسبوع القادم

اليابان: اجتماع بلدان السبع الكبار بمشاركة روسيا والصين في الأسبوع القادم

بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في جامعة القناة

بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في جامعة القناة