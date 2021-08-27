تطوير ميدان المنايف بالإسماعيلية ورفع كفاءة المحاور المرورية بمدخل المدينة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية بالتنسيق والتعاون مع المهندس مارون إسحاق استشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية. بعمل بعض التعديلات المرورية للقضاء على نقاط التصادم والارتباك المرورى وتحديد مسارات للسيارات بمدخل مدينة الإسماعيلية من جهة نفيشة بميدان المنايف.

ونتج عن تلك التعديلات المرورية، استحداث بعض المساحات بين المحاور المرورية، وبعرض الموقف على المحافظ أمر برفع كفاءتها وتجميلها بالإضافة إلى تشغيل نافورة كان مهملة منذ سنوات .

وبالتنسيق بين مركز ومدينة أبوصوير برئاسة محمد عبدالمنعم، والمهندسة سعدية إبراهيم نائبة رئيس المركز والمدينة من جهة، والمهندسة تغريد أبوا لسعود مديرة جهاز التجميل. تم تطوير الموقع بالكامل، وزراعة الميدان ببعض نباتات الزينة، بالإضافة إلى رفع كفاءة اعمدة الانارة بالكامل بالميدان والشوارع المؤدية له، وتشغيل النافورة الموجودة بالميدان، وذلك بجهود عمال ومعدات القرى التابعة للمركز والمدينة، حتى يليق بمدخل مدينة الإسماعيلية.

بناءا على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيليةووجه المحافظ بسرعة تدعيم الموقع بالعلامات المرورية واللوحات الإرشادية، لتسهيل حركة المرور على مواطني وزوار محافظة الإسماعيلية.

يذكر أن أثناء مرور المحافظ، بمدخل مدينة الإسماعيلية من جهة كمين نفيشة الأمني، لاحظ ان الشكل العام غير مرضى ولا يليق كمدخل رئيسي للمحافظة، ويوجد بعض نقاط التصادم وارتباك مرورى للخارج من الإسماعيلية متجه إلى القاهرة والعكس. وعلى الفور وجه الجهات المعنية بتطوير ورفع كفاءة المنطقة بالكامل.