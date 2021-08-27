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محافظ الغربية يترأس لجنة البت النهائي لتقنين التعديات على أراضي الدولة

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محافظ الغربية يترأس لجنة البت النهائي لتقنين التعديات على أراضي الدولة محافظ الغربية يترأس لجنة البت النهائي لتقنين التعديات على أراضي الدولة

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ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لجنة البت النهائي لتقنين التعديات على أراضي الدولة وذلك للبت في عدد ١٣ طلب تقنين واعتماد الأسعار المقدمة من لجنة المعاينة والتسعير للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقًا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام واللواء محمد بهاء مساعد مدير الأمن وأعضاء اللجنة.

كما ناقش المحافظ خلال الجلسة عدد ١١ طلب تظلم مقدمة من المواطنين والتي سبق اعتماد الأسعار لهم وانتهت اللجنة إلى تثبيت تلك الأسعار لأنها تتفق مع الأسعار السائدة لتلك المناطق.

ومن جانبه ناشد المحافظ المواطنين التي تمت الموافقة على طلبات التقنين الخاصة بهم سرعة التقدم لسداد المبالغ المستحقة عليهم وتحرير العقود لهم تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية لهم مؤكدا على حرص الدولة بكل أجهزتها على استرداد حقوقها واسترداد حق الشعب.

الجدير بالذكر أن الطلبات المقدمة والمسدد عنها الرسوم المقررة بلغ ١٣٧٠ طلب تم معاينتهم بالفعل حيث تم قبول عدد ١٢٢٤ طلب ورفض ١٤٦ طلب آخر لعدم انطباق الشروط والضوابط الواردة بالقانون ليصل إجمالي العقود المحررة للمواطنين إلى ٨٥٤ عقد بإجمالي مبلغ ٨٩ مليون جنيه تقريبًا ومتبقي عدد ١٠٧ طلب لم يتقدم أصحابها لسداد المبالغ المستحقة عليهم.

المصرى اليوم

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