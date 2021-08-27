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دور الأسرة المصرية فى مناهضة الختان بثقافة أسوان

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دور الأسرة المصرية فى مناهضة الختان بثقافة أسوان دور الأسرة المصرية فى مناهضة الختان بثقافة أسوان

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تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة اسوان بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد ادريس، أولى فعاليات عروض المسرح المتنقل بقرية الرغامة البلد، ضمن مبادرة «حياة كريمة» للتنمية الشاملة للريف المصري، بحضور حسين محمد عبدالعظيم مساعد رئيس القرية، تضمن اليوم الأول محاضرة بعنوان «دور الأسرة المصرية في مناهضة الختان» ألقاتها ليلى إبراهيم، تحدثت عن مفهوم الختان، والتأثير السلبى له على الإناث، وعلاقته بالدين والسنه، واختلاف مفهوم الختان من بلد لأخرى، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء طارق عبدالرؤوف بقصيدة «نور الهدى»، الشاعر ابراهيم حفنى بقصيدة «اسوان وقد حار عقلى»،، وتم اكتشاف مواهب من أطفال القرية في «الغناء والشعر».

أقيم على ضمن الفعاليات معرض لإصدارات الهيئة، وتنفيذ ورشة فنية «معلقات شعبية» للمدربة مى عبدالهادى، بأستخدام الكرتون وورق الفوم جليتر الملون، وفى الختام قدمت فرقة اسوان للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود مغازى مجموعة من الأغانى «عشتى يامصر، الله الواحد الصمد، سمرا، مابسالش عليا ابدا، سالونى الناس، حبينا، متى اشوفك، الحب كله، فيها حاجة حلوة، رجالة ولادك، تعيشى يابلدى.

المصرى اليوم

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